Рок-группа «Anacondaz» оспорит отмену пермского концерта в суде

Фото: Telegram-канал Anacondaz

Российская рэп-рок группа «Anacondaz» подала иск в Арбитражный суд Пермского края в связи с недавней отменой ее концерта в Перми. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Напомним, полиция сорвала пермский концерт группы 23 июля. Музыканты успели исполнить всего четыре песни, после чего в зал зашли люди в форме. Аналогично концерт был прерван и в Екатеринбурге. Там судебное заседание пройдет 26 сентября.

Судебное заседание состоится 4 октября в 11:30. Интересы коллектива в суде представляют адвокаты «Агоры» Алексей Бушмаков и Анастасия Шардакова.

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