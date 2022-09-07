В «Амкаре» назвали лучшего игрока августа

Александр Подбельцев. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

В пермском ФК «Амкар-Пермь» определились с лучшим игроком августа. Им стал форвард Александр Подбельцев, который забил два гола в четырех матчах.

Оба мяча Подбельцев оформил в ворота «Торпедо» из Миасса. Автозаводцев пермяки разгромили дома 21 августа. Всего у футболиста за 7 матчей в «Амкаре» уже накопилось пять мячей. Еще дубль он оформил в недавней игре против «Оренбурга-2» (3:3). А первый гол за красно-черных забил 30 июля – в домашней игре против ФК «Химик-Август».

«Амкар» после семи туров занимает четвертое место в турнирной таблице группы №4 Второй лиги и отстает от первого места на 4 очка.

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