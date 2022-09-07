Под Краснокамском на пожаре погибла женщина

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в Краснокамском городском округе произошел смертельный пожар. Подробностями делится пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в садовом доме, что расположен в Краснокамском городском округе в деревне Мошни, СНТ «Лесной», поступило в 23:00 5 сентября. На место происшествия прибыли силы и средства от МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

Прибывшие на место спасатели установили, что горят садовый дом, баня и надворные постройки. Площадь пожара составила 42 квадрата. Локализовали пожар в 23:35. Ликвидировали огонь спустя 40 минут.

К сожалению, во время пожара погибла женщина. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

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