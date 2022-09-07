Полиция Перми изъяла 72 тысячи пачек контрафактных сигарет

Фото: Пресс-служба краевого ГУ МВД России

В Перми полицейские изъяли у 50-летнего гражданина ближнего зарубежья крупную партию контрафактных сигарет. Подробностями делится пресс-служба краевого ГУ МВД.

Во время рейда на складе и в гаражном боксе, которые он арендовал в Перми, полиция обнаружила свыше 72 тыс. пачек сигарет с логотипами известных брендов. На некоторых пачках имелись поддельные акцизные марки. Их изготовили кустарным способом.

Теперь мужчине не позавидуешь. Возбуждено уголовное дело по статье «маркировка табачных изделий заведомо поддельными акцизными марками». Как сообщили в полиции, подозреваемый ранее уже был судим за подобное преступление.

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