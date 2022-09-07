В Перми возобновит работу закрытый трамвайный маршрут

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В департаменте транспорта подготовили правовую базу для возобновления работы трамвайного маршрута № 3 «Станция Пермь II – ОАО «Красный Октябрь». Об этом сообщает Business Class.

Напомним, что трамвай №3 прекратил работу три года назад. Тогда началось строительство дороги, что соединяет улицу Строителей и Площадь Гайдара. А трамвай заменил автобус №88.

«По данным Министерства транспорта Пермского края, в ближайшее время на объекте планируется завершить необходимые работы для возобновления трамвайного движения. Внесение в документ планирования трамвайного маршрута № 3 необходимо для его оперативного запуска», - пишет издание.

Ориентировочная дата запуска трамвая – 1 декабря.

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