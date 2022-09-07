Пермячки получили 1,2 миллиона за несуществующих детей

Фото: Виктор Гусейнов

Две пермячки стали фигурантками уголовных дел в связи с мошенничеством для получения соцвыплат. Подробности сообщили в краевой прокуратуре.

Началось все с того, что жительницы Орджоникидзевского района обратились в ЗАГС. Там они написали заведомо ложные заявления о рождении детей. По заявлениям им выдали «свидетельства о рождении».

«Горожанкам назначили единовременные выплаты при рождении ребенка и ежемесячные пособия нуждающимся семьям в случае рождения третьего ребенка. Так мошенницы похитили свыше 1,2 млн руб», - рассказали в надзорном ведомстве.

Теперь в отношении двух женщин возбуждены уголовные дела за «хищение денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления недостоверных сведений».

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