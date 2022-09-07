Мэр Перми рассказал, когда в городе дадут отопление

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Перми Алексей Дёмкин в эфире 59.ru рассказал, что в школах, детских садах и больницах отопление дадут уже в ближайшую пятницу – 9 сентября. Об этом уже выпущено распоряжение.

Все объекты социальной сферы, по словам мэра, уже на сто процентов готовы к отопительному сезону. Объекты жилого фонда на 1 сентября были готовы на 96%.

«Как только среднесуточная температура достигнет 8 градусов и будет стоять трое суток, начнем подавать тепло. В случае, если погода наладится и придет бабье лето – мы немножко тепло сбавим. И наоборот», - пояснил Алексей Дёмкин.

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