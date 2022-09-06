Два подростка из Прикамья состояли в опасных сообществах в соцсетях

Фото: Архив "КП"

Два подростка из Прикамья состояли в группе смерти. Об этом сообщает краевой Минтербез.

Детей выявили сотрудники отдела информационной безопасности детской и молодежной среды в сети Интернете (подразделение регионального Минтербеза) в ходе мониторинга. Подросткам 12 и 14 лет соответственно.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о сообществах в соцсетях с суицидальной направленностью и призывами к самоповреждениям. Теперь информацию о школьниках передали в комиссию по делам несовершеннолетних и в краевой Минобр.

Также за неделю в заинтересованные органы было направлено три сообщения о выявленных страницах в соцсетях, где была информация «около-экстремистской направленности». Суммарно с мая по август в органы и Роскомнадзор направлено 22 таких информаций. Проводятся проверки.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru