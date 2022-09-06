«Молот» одержал первую победу в сезоне

Фото: ХК "Молот"
Пермяки реабилитировались за неудачный старт
Пермский ХК «Молот» одержал первую победу в рамках регулярного чемпионата ВХЛ-22/23. На льду УДС «Молот» хоккеисты из Перми обыграли гостей из Челябинска – ХК «Челмет». Матч завершился со счетом 4:2.
По голу в игре забили четыре хоккеиста пермяков - это Даниил Сероух, Максим Березкин, Максим Зюзякин и Илья Чефанов.
Напомним, старт в ВХЛ у молотобойцев получился неудачным – наш клуб дома проиграл «Южному Уралу» из Орска (1:2).
Следующий матч пермяки проведут также дома, 8 сентября. Соперник – курганский клуб «Зауралье».
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