«Молот» одержал первую победу в сезоне

Фото: ХК "Молот"

Пермяки реабилитировались за неудачный старт

Пермский ХК «Молот» одержал первую победу в рамках регулярного чемпионата ВХЛ-22/23. На льду УДС «Молот» хоккеисты из Перми обыграли гостей из Челябинска – ХК «Челмет». Матч завершился со счетом 4:2.

По голу в игре забили четыре хоккеиста пермяков - это Даниил Сероух, Максим Березкин, Максим Зюзякин и Илья Чефанов.

Напомним, старт в ВХЛ у молотобойцев получился неудачным – наш клуб дома проиграл «Южному Уралу» из Орска (1:2).

Следующий матч пермяки проведут также дома, 8 сентября. Соперник – курганский клуб «Зауралье».

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