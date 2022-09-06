Пермяков приглашают поучаствовать в экологической акции

Фото: vk.com/soloveyperm

Жителей и гостей Перми приглашают поучаствовать в экологической акции «Речной марафон». Как поделились в мэрии, в этом сентябре в долинах городских рек и на природных территориях пройдут различные мероприятия для детей и взрослых.

Акция пройдет в долинах малых городских рек и на других природных и особо охраняемых природных территориях города.

Например, 7 сентября состоится орнитологическая экскурсия на территории урочища «Красава». А 11 сентября пройдет высадка саженцев деревьев в Саду Соловьев, что в Мотовилихе. 17 сентября состоится экоакция «Чистые Игры» на реке Данилихе.

С более подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться здесь.

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