Новый корпус школы №146 хотят возвести в 2024 году

Фото: redeveloper.ru

В Перми новый корпус физико-математической школы №146 планируют возвести в 2024 году. Об этом сообщает «Эхо Перми».

Здание воздвинут на месте дома Ханнеса Мейера, что сейчас находится по улице Уральской, 110. Его расселяют уже четвертый год. Почти столетний дом начал рушиться в 2017 году – тогда в одной из комнат рухнул потолок. Теперь жильцы дома медленно переезжают в новые дома.

По информации издания, в сентябре 2021 года министр образования Пермского края Раиса Кассина заявила, что вместо общежития на Уральской, 110, возведут второй корпус физико-математической школы №146. Сейчас в Минобре Прикамья подтвердили, что идет подготовка земельного участка. В декабре запланированы проектировочные работы. Новый корпус школы могут возвести в 2024 году. Стоимость работ пока неизвестна, однако осенью прошлого года ее оценили в 527 млн рублей.

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