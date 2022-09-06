Сбербанк профинансирует первый проект группы компаний «СМУ-88» на Портовой улице в Казани на 18 млрд рублей

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В ходе Восточного экономического форума Сбербанк и Группа компаний «СМУ-88» заключили соглашение о сотрудничестве и первом этапе комплексной реновации района на ул. Портовой в Казани. Речь идет о намерении финансирования строительства жилого квартала, который появится на пустыре на берегу Волги. В церемонии подписания приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

На участке площадью 6 га построят 20 жилых домов с административными и коммерческими помещениями разной этажности — порядка 100 тыс. кв. метров жилья. Архитектурно-пространственную концепцию нового микрорайона разработало одно из ведущих российских архитектурных бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры». В большинстве своём это будет среднеэтажная застройка в 8−10 жилых этажей с доминантами до 23 жилых этажей в ключевых градостроительных точках. Микрорайон будет выходить на благоустроенную набережную Волги и соседствовать с зеленым бульваром, игровыми площадками и зонами отдыха. Внутри квартала появится несколько уровней общественных пространств, в том числе площадь для мероприятий.

Кроме того, планируется сотрудничество в сфере зарплатного проекта. Дополнительно Сбер намерен взаимодействовать с компанией по следующим продуктам и сервисам: медицинский маркетплейс, телемедицина и дистанционное медицинское освидетельствование; биометрические технологии и их применение для систем контроля доступа и организации процессов аутентификации; решения электронного документооборота и EDI услуги; анализ данных и таргетированная реклама в интернете; аналитические продукты, основанные на алгоритмах анализа массивов данных; продукты и услуги в области кибербезопасности; цифровые и операционные направления экосистемы банка, нацеленные на повышение эффективности функций в части бизнеса компании.