Сбербанк и Казань договорились о сотрудничествепо комплексному развитию города

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В рамках Восточного экономического форума первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и мэр Казани Ильсур Метшин подписали соглашение о намерениях по комплексному развитию города. В церемонии подписания принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Соглашение предполагает участие Сбербанка в структурировании сделок по финансированию проектов по комплексной реновации промзоны в районе речного порта. Она находится на берегу Волги в 10 минутах езды от центра Казани. Планируется, что здесь появятся 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений. Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств займет не менее 25% от площади проектируемой территории и составит 72 га, в том числе будет построена благоустроенная набережная протяженностью 12 км.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня мы подписали важное соглашение, которое поможет ускорить развитие технологической части городской инфраструктуры Казани. По нашим оценкам объем инвестиций в комплексное развитие города может составить до полутриллиона рублей, и Сбербанк готов выступить главным финансовым партнером для реализации этой амбициозной задачи. Для нас это не первый совместный проект в регионе, предыдущий опыт цифровизации Казани оказался очень позитивным. Мы рады продолжать этот путь с нашими надёжными партнёрами».

Ильсур Метшин, мэр Казани:

«Сегодня мы сделали очередной шаг к исполнению мечты — открыть для Казани выход к Волге и создать на этой уникальной территории многофункциональную застройку с архитектурой мирового уровня. К её проектированию мы привлекаем ведущих российских архитекторов. Мы планируем, что в ходе реновации этой красивейшей локации будут применены лучшие урбанистические практики и создана среда, которая станет магнитом для жителей, туристов, инвесторов со всей России. Мы рады, что партнёром для развития этой территории выступит Сбербанк. Рассчитываем также, что преображение этой территории пройдёт с участием федеральных программ — благо, сейчас в России для этого созданы все необходимые инструменты».