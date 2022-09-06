Т Плюс» начинает отопительный сезон в Березниках

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Березниковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» начинают поэтапное подключение к отоплению объектов социальной сферы Березников, затем – жилого фонда. Соответствующее распоряжение было выпущено администрацией города.

Поэтапно теплом будут обеспечены порядка 130 социальных объектов и около 1000 жилых домов. Сейчас тепловая инспекция Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Березниках начала принимать заявки от бюджетных учреждений на подачу теплоносителя. Дополнительно проверяется заполнение внутренних систем в социально-культурных объектах. Процесс контролируется местными властями.

Энергетики подготовили к работе в период осенне-зимнего максимума 527 км трубопроводов: выполнена их проверка и замена 2 км теплосетей; а также тепловые пункты и насосные станции. Это позволит надежно подавать тепло и горячую воду горожанам зимой.

«Учитывая погодные условия, теплоэнергетики заранее начали разворачивать оборудование для подачи отопления в объекты социальной сферы. Подача тепла будет осуществляться поэтапно: тепло будет появляться в разных районах города с учетом ввода в работу оборудования. Также важно помнить, что качество нагрева помещений напрямую зависит от подготовки внутридомовых сетей, за которую отвечают управдомы», – отмечает технический директор – главный инженер Березниковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Ярицкий.