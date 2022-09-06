В Прикамье сгорел частный дом

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае вчера вечером произошел крупный пожар в поселке Октябрьский. Там горел частный жилой дом, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила дежурному около 22:42. Когда на место прибыли спасатели, огонь уже охватил дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 137 квадратов.

Ликвидировать возгорание пожарные спасли лишь спустя три часа - в 2 часа ночи. К счастью, в результате столь крупного пожара погибших и пострадавших нет. Теперь МЧС разбирается в причинах происшествия.