В Перми на парковке заметили дикого зверя

Лису заметили у многоэтажек в Перми. Фото: Вк "ГАЙВА | Орджоникидзевский район | ПЕРМЬ".

В Орджоникидзевском районе Перми горожане заметили лесную гостью. Лиса сначала бежала по тротуару, а потом выскочила на парковку, пометалась среди машин и убежала в сторону леса. Такое поведение лисицы может быть опасным для человека. Как рассказала зоолог Пермского зоопарка Анна Аликина, осенью дикие животные редко выходят к людям.

- Животные выходят к людям в поисках еды, но осень не тот период, когда животное голодает, - говорит Анна Аликина. – Не редко лисы болеют бешенством, психика нарушена и они могут выходить к людям. Вообще к любым диким животным подходить не стоит, не надо их прикармливать и приближаться к ним.

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