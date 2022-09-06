Пермские велосипеды могут заменить французские в федеральном велопрокате

Фото: permkrai.ru

Велосипеды из Перми могут заменить французские велосипеды в федеральном велопрокате «Велобайк». Его реализует ВТБ. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, сообщает «Рифей-Пермь». Глава региона провел встречу с представителями финансового учреждения на полях ВЭФ (Восточного экономического форума) во Владивостоке.

Сейчас, по словам Махонина, банк ищет замену французским велосипедам. И кандидатом для размещения крупного заказа рассматривается пермский производитель велосипедов «Форвард».

«Форвард» собирает до 10% всех велосипедов в России - это до 3 тыс. единиц в день. Продукция завода представлена восьми брендами и продается в России и в СНГ. А с прошлого года компания производит и электровелосипеды.

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