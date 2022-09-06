«Сатурн-Р» хочет застроить еще три участка ЖК «Арсенал»

Фото: Архив "КП"

«Сатурн-Р» может построить три дома в ЖК «Арсенал», а также двухэтажное здание магазина. Они разместятся на месте автостоянок, делится «Коммерсант-Прикамье».

Два дома высотой в шесть этажей хотят возвести чуть ниже дома по улице Красные Казармы, 67. А еще через дорогу от него - третий дом - ниже дома по улице Турчевича, 8. На этих участках сейчас размещены автостоянки ЖК «Арсенал».

А двухэтажное здание магазина площадью 1,5 тыс. квадратов появится выше дома по ул. Красные Казармы, 69. Участок под магазин, отметим, сейчас пустует.

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