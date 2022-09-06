Мотовилихинский район Перми отметит День рождения

Большому району исполнится 84 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 сентября Мотовилихинский район Перми отметит свое 84-летие. Об этом сообщает мэрия города.

Уже по традиции День рождения района празднуют во вторые выходные сентября. 10 сентября для жителей и гостей района пройдет развлекательная программа с угощениями, спортивными соревнованиями и интерактивами. Место праздника – Мотовилихинский пруд. Старт – в 10:00.

Откроют праздник Кубок района по гребле на лодках класса «Дракон» памяти Сергея Болотова. Параллельно начнутся соревнования по пляжному волейболу. С 11:00 до 14:00 будет турнир по шахматам, в 13:00 – соревнования по дисциплине «Футволей».

А еще в 13:00 начнутся выступления коллективов и исполнителей Мотовилихинского района, а также городских коллективов, розыгрыш призов. Специальным подарком для гостей праздника станет шоу духовых инструментов «Реальные дудки». В 15:30 начнутся соревнования по пляжному футболу, а в 17:00 – соревнования по гиревому спорту.

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