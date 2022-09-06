В ДТП в Пермском крае погиб 17-летний пассажир легковушки

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

Утром 4 сентября в ДТП в поселке Майкор Юсьвенского района оборвалась жизнь 17-летнего пассажира легковушки. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по улице Ленина ехала Лада Приора, за рулем был пьяный 25-летний молодой человек, который не имел водительского удостоверения, а в салоне ехали четверо пассажиров. В районе дома № 21 водитель не справился с управлением выехал с дороги, перевернулся и врезался в водопропускную трубу.

- В результате находившийся в салоне автомобиля несовершеннолетний пассажир 2005 года рождения получил травмы, от которых спустя непродолжительное время скончался. Кроме того, четверо пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, лицом, не имеющим права управления транспортными средствами".

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