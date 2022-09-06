Мэр Перми вынес предупреждение своему заму

Фото: Telegram-канал мэра Перми

Мэр Перми Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале обратился к своему заму Дмитрию Галиханову. В своем посте глава города возмутился открытыми люками почти в центре города – на ремонтируемом Тихом Компросе.

«Налицо явное пренебрежение всеми нормами безопасности. Чудо, что в эти люки на тротуаре еще никто не упал и не травмировался. Дал своему заместителю Дмитрию Галиханову два дня на исправление ситуации и наладку нормального процесса контроля. Дмитрий Кадирович, считайте, это мое предупреждение вам!», - пишет Дёмкин.

Фото: Telegram-канал мэра Перми

Как добавляет мэр, все уличные люки даже во временном варианте должны быть надежно закрыты, а это значит, что должен быть не только уложен настил, но и установлена тренога, чтобы колодец был заметен.

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