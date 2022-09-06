У краевого учреждения по уборке улиц может смениться глава

Фото: Архив "КП"

Денис Курышев может возглавить краевое учреждение по содержанию улично-дорожной сети. Инсайдом делится «Коммерсант-Прикамье».

Сейчас он является первым замглавы администрации Ленинского района Перми. По информации издания, последний рабочий день в районной администрации у чиновника - 9 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что содержание центральных улиц Перми перейдет с муниципального на краевой уровень.

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