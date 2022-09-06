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Общество6 сентября 2022 10:37

Пермяки будут митинговать против транспортной реформы

Акция протеста запланирована на 18 сентября
Екатерина Яганова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми согласовала заявку инициативной группы пермяков на проведение митинга против транспортной реформы. Об этом в соцсетях сообщила активистка Людмила Елтышева.

Место проведения пока уточняется: на выбор у митингующих три площадки – Сад камней возле железнодорожного вокзала Пермь-2, сквер Победителей или аллея ул. Крупской. А как же центральные городские площадки? По информации мэрии, они заняты под проведение «ранее запланированных культурно-массовых мероприятий».