Пермяки будут митинговать против транспортной реформы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми согласовала заявку инициативной группы пермяков на проведение митинга против транспортной реформы. Об этом в соцсетях сообщила активистка Людмила Елтышева.

Место проведения пока уточняется: на выбор у митингующих три площадки – Сад камней возле железнодорожного вокзала Пермь-2, сквер Победителей или аллея ул. Крупской. А как же центральные городские площадки? По информации мэрии, они заняты под проведение «ранее запланированных культурно-массовых мероприятий».