За минувшие сутки коронавирусом заболели 707 жителей Пермского края

Фото: permkrai.ru

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 707 человек. Среди зараженных 202 жителя в возрасте 60 лет и старше. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 396 714. Новые случаи заболевания диагностированы в 23 территориях Пермского края. С начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 8 878 человек.

На сегодняшний день в Прикамье в наличии имеется 273 789 комплектов вакцин от COVID-19. C 1 сентября в Перми открылись мобильные пункты вакцинации, где можно будет сделать прививку против коронавирусной инфекции, гриппа и пневмококковой инфекции. График и адреса работы мобильных пунктов можно посмотреть тут.

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