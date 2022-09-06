Пермский край подписал соглашение о модернизации терминала на станции Блочная в Перми

Фото: краевое правительство.

Универсальный транспортно-логистический терминал на станции Блочная площадью более 37 гектаров - один из десяти крупнейших на Свердловской железнодорожной магистрали.

На территории грузового двора здесь имеется контейнерный терминал ПАО «ТрансКонтейнер». Сюда ежесуточно поступают контейнеры, прибывшие из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других городов, а затем формируются контейнерные поезда, которые отправляются в разные концы страны.

Пропускную мощность этого терминала решено увеличить более, чем вдвое. А для этого – инвестировать в его модернизацию и расширение около 428 миллионов рублей.

Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано на площадке Восточного экономического форума. Подписи под документом в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина поставили генеральный директор Агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман и директор ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» Виктор Марков.

Стороны подчеркнули, что иодернизация логистического комплекса позволит увеличить годовую мощность станции по переработке грузов с 45 до 110 тысяч 20-футовых контейнеров. Компания «ТрансКонтейнер» - крупнейший в Евразии оператор - намерена завершить реализацию проекта до 2025 года.

- Пермь может стать одним из стратегических «узлов» сети мультимодальных транспортно-логистических терминалов России и участвовать в развитии транспортных коридоров страны, - отметил важность события Дмитрий Махонин. - Модернизация этой площадки будет способствовать росту торгово-экономического потенциала Прикамья.

Заключение инвестиционного соглашения стало возможным после того, как региональные власти присвоили инвестпроекту статус «приоритетный» - решение было принято

На Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, который состоялся 1 сентября под руководством Дмитрия Махонина, этому инвестпроекту присвоили статус приоритетного. В Прикамье окажут ПАО «ТрансКонтейнер» административную поддержку и предоставят возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом – одним из основных инструментов поддержки инвесторов в регионе.

- Реализация этого масштабного проекта позволит увеличить товарооборот между регионами России, а также повысит экспортно-импортный потенциал Пермского края, – оценил руководитель компании Виктор Марков.

Поможет он повысить и конкурентоспособность отечественных товаров.

- Проект модернизации станции Блочная важен для Прикамья, современные логистические комплексы являются реальным шагом в направлении повышения конкурентоспособности наших товаров, - отметила генеральный директора регионального Агентства инвестиционного развития Яна Фурман.

КСТАТИ

Ранее Пермский край в рамках развития Осенцовского промышленного узла заключил соглашение о сотрудничестве с ОАО «РЖД», АО «УК «ОЭЗ Пермь» (особая экономическая зона) и предприятиями-грузоотправителями региона.

Речь идет об инвестиционных проектах, направленных на увеличение грузопотока на территории этого промузла и создании новых рабочих мест.

Также для увеличения пропускной способности грузового двора станции Блочная в перспективе рассматривается вариант строительства сквозного пути с примыканием к перегону Пермь – Сортировочная (парк А).