Экс-зампред правительства Пермского края ушел с поста руководителя офиса «Пермь-300»

Антон Клепиков. Фото: личная страница ВКонтакте

Антон Клепиков покинул пост руководителя проектного офиса «Пермь-300». В итоге проектный офис, как административная единица при краевой администрации, больше не будет заниматься подготовкой празднования юбилея Перми. Отметим, что данное событие было весьма ожидаемо: ранее Клепиков не вошел в состав оргкомитета. В настоящее время ключевыми фигурами в процессе являются зам председателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина (напомним, председатель оргкомитета – губернатор Прикамья Дмитрий Махонин) и руководитель событийной линейки Мария Кубланова.

Что касается Антона Клепикова, то о дальнейших планах он умалчивает. Оговорился лишь, что предложения есть, идет согласование новой должности. Также, по сообщению «Коммерсанта-Прикамье», отметил, что «продолжает с интересом следить за подготовкой к городскому юбилею и рад, что команда двигается в том направлении, которое было задано прежними разработчиками»

Напомним, проектный офис «Пермь-300» был создан в конце 2018 года на базе представительства Пермского края в Москве. Первым руководителем этой структуры был назначен депутат Заксобрания Илья Шулькин. Он координировал работу городских, краевых и федеральных властей по подготовке 300-летия города.

Антон Клепиков занимал пост вице-премьера с мая 2018-го по ноябрь 2020 года. Он также возглавлял рабочую группу по подготовке к юбилею Перми. Проектный офис «Пермь-300» возглавил в начале 2021 года.

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