Почти полмиллиона рублей выплатит властям актер из «Реальных пацанов»

Фото: Юлия Лоза

Депутат Осинской городской думы, бизнесмен и исполнитель роли Арменки в комедийном сериале «Реальные пацаны» проиграл еще один земельный спор. Арбитражный суд оценил неосновательное обогащение за пользование Арменом Бежаняном государственной землей и госпошлину в 387,4 тысячи рублей. Вместе с ранее проигранными судебными делами (земельный спор на 82,6 тысяч рублей и два дела об административных штрафах по 10 тысяч) выплата в пользу краевых властей составила почти полмиллиона.

В этот раз камнем преткновения стал земельный участок с нежилым зданием в Осе, где Бежанян разместил деревообрабатывающую мастерскую с лесопильным цехом и «бытовкой», вспомогательные объекты и склад продукции лесозаготовок. Вот только оформить право на землю, что числилась в госсобственности, позабыл. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края потребовало взыскать с бизнесмена деньги за неосновательное обогащение. Дату указали 3 апреля 2019 года, именно тогда нежилое здание на участке было зарегистрировано Бежаняном.

Ответчик частично признал свою вину: мол, участком пользуется, но гораздо меньшим по размерам - всего 4 041 кв. м. Но результаты судебной экспертизы, проведенной специалистами ООО «Кадастровый центр «Геомир», были неумолимы: площадь фактически используемой земли почти вдвое больше – 7 724 кв. м.

В итоге решением арбитражного суда Пермского края от 2 сентября 2022 года с ИП Бежаняна взыскано неосновательное обогащение на 376,9 тыс. руб., проценты в 46,2 тыс. руб. и госпошлина 10,5 тыс. руб. Выводы суда первой инстанции могут быть обжалованы бизнесменом в апелляционном порядке.

Кстати, за последние два года бизнесмен уже не раз проигрывал судебные прения. Так, 22 марта и 27 апреля 2021 года мировой судья судебного участка № 2 Осинского судебного района дважды оштрафовал предпринимателя на 10 тысяч рублей: Бежанян не выполнил в срок предписания федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор (ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ).

2 декабря 2021 года Осинский районный суд также удовлетворил иск ООО «Буровая компания «Евразия»: бизнесмену предписали демонтировать самодельный мост из железобетонных плит на основании из металлических труб через теплосеть возле автодороги Кукуштан – Чайковский. По нему Бежанян добирался на свой участок площадью 1 372 кв. м., где находились нежилые здания, сданные в аренду ООО «Гослесхозу» и ООО «Вторчермет».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru