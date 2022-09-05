«Открытие Авто»: в июле на покупку новых автомобилей россияне потратили более 70 млрд рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)* и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость** по итогам июля 2022 года.

Согласно результатам исследования, во второй месяц лета россияне потратили на покупку машин 70,6 млрд рублей. Это всего лишь на 1% меньше, чем месяцем ранее (в июне – 71,1 млрд рублей), и на 72% меньше, чем в июне 2021 года (255,1 млрд рублей). При этом в июле нынешнего года было продано 32,1 тыс. новых легковых автомобилей – на 9% больше результатов июня (29,4 тыс.).

Незначительное снижение финансовой емкости при увеличении объемов рынка связано с изменением структуры продаж: большая часть июльских продаж составили машины отечественных марок, имеющих самую низкую средневзвешенную цену. Но, несмотря на это, больше всего денег россияне потратили на покупку автомобилей китайских брендов, доля которых в общей сумме потраченных средств на машины по итогам июля составила 34%.

В свою очередь, в структуре затрат по сегментам безоговорочное лидерство продолжают сохранять кроссоверы и внедорожники, на долю которых пришлось 68%. Отметим также и то, что десятая часть всех денег была потрачена на премиальные машины.

*«Открытие Авто» - блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов, в том числе является лидером в сегменте АСП (автомобили с пробегом). Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

** Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.