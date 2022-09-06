Из Перми в Махачкалу открылись прямые авиарейсы

Фото: архив "КП"

Рейсы в столицу Дагестана будут еженедельными – по субботам. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте перевозчика, хотя в расписании пермского аэропорта это направление пока не значится. Стоимость билетов на одного человека в одну сторону начинается от 2280 рублей. Как сообщается на сайте компании, вылет из Перми запланирован на 04.15 по местному времени, посадка в Махачкале – в 05.25 по московскому времени. В обратном направлении борт будет вылетать в 08.35 и прибывать в Пермь в 13.45 по местному времени.

Напомним, в рамках субсидированных рейсов авиакомпания «Азимут» намерена выполнять полеты из краевой столицы в Махачкалу, из Минеральных вод – в Самару. Всего Росавиация включила в перечень маршрутов 15 актуальных направлений, на осуществление полетов по которым предусмотрены субсидии из федерального бюджета в 2022 году.

Кстати, уже завтра пермяки и гости города смогут улететь прямым рейсом из «Большого Савино» в Мурманск. Как сообщает сайт краевого аэропорта, сделать это можно будет каждую среду: отправление в 17.25 по местному времени, прибытие в столицу Арктики – в 18.10. Еще один вариант — вылететь из Перми в субботу в 07.10 и оказаться в Мурманске в 07.55. Из Мурманска каждую неделю можно будет вылететь в Пермь по средам в 19.05 и по субботам в 9.20. Пассажиры приземлятся в точке назначения в 23.40 и 13.55 соответственно. Время в пути составит 2 часа 45 минут.

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