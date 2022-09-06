Пермяки стали чаще заболевать ОРВИ

Чаще всего ОРВИ заболевают взрослые и дети до 6 лет. Фото: архив "КП"

С 29 августа по 4 сентября в Прикамье зарегистрировано 16,7 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции. Это на 23% выше показателей прошлой недели, сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Чаще всего ОРВИ заболевают взрослые и дети до 6 лет. Причем первой категории значительно больше – 64% от числа заразившихся. По данным лабораторного мониторинга, среди возбудителей болезни преимущественно «лидируют» негриппозной этиологии, парагрипп, риновирусы и аденовирусы.

Как ранее сообщала министр здравоохранения Анастасия Крутень, в регионе отмечается рост заболеваемости ковидом: за месяц показатели выросли в восемь раз. По оценке специалистов, максимальный пик заболеваемости ожидается с третьей недели сентября.

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