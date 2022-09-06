В Перми ушла на работу и пропала женщина

Наталья пропала 1 сентября.

Наталья Нагибина ушла из дома в Кировском районе 1 сентября. Пошла на работу, но туда так и не доехала. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили ее поиск. Приметы: рост 150 см, худощавая, русые волосы, зеленые глаза. Наталья была одета в зеленую куртку без капюшона, синие джинсы и белые кроссовки.

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