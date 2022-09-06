В Перми три дня движение транспорта от ДКЖ до центра будет однополосным

Движение транспорта организуют по одной полосе. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Однополосное движение будет организовано от ДКЖ в сторону площади Гайдара. Ограничения временные: с 23 часов пятницы, 9 сентября, до 6 часов понедельника, 12 сентября, рассказали в «Новогор-Прикамье».

За выходные рабочие, применяя новые технологии, дабы минимизировать раскопки, заменят на аварийном участке около 150 метров керамической трубы на новую полиэтиленовую. Отметим, что на этом реконструкция не закончится: всего на данном участке водоотведения предстоит заменить более 700 метров сети.

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