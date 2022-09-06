Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 3:47

В Перми три дня движение транспорта от ДКЖ до центра будет однополосным

Рабочие проведут ремонт водопроводной сети
Екатерина Яганова
Движение транспорта организуют по одной полосе.

Движение транспорта организуют по одной полосе.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Однополосное движение будет организовано от ДКЖ в сторону площади Гайдара. Ограничения временные: с 23 часов пятницы, 9 сентября, до 6 часов понедельника, 12 сентября, рассказали в «Новогор-Прикамье».

За выходные рабочие, применяя новые технологии, дабы минимизировать раскопки, заменят на аварийном участке около 150 метров керамической трубы на новую полиэтиленовую. Отметим, что на этом реконструкция не закончится: всего на данном участке водоотведения предстоит заменить более 700 метров сети.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru