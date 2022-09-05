В Перми случился пожар в детском саду

Пожар случился в спальне садика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 5 сентября произошел пожар в детском саду по улице Мильчакова. В ГУ МЧС рассказали подробности случившегося.

Пожарным вызов поступил в 12.46, на место выехали пять машин и 25 человек личного состава. Еще до их приезда сотрудники детского сада эвакуировали 230 детей и 43 человека персонала.

На месте огнеборцы выяснили, что в спальне загорелся светильник. Площадь пожара - 0,5 квадратных метров, никто не пострадал, проводится проверка.

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