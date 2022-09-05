За обналичивание 146 миллионов рублей в Пермском крае осуждена бывшая сотрудница судебных приставов

Бывшая сотрудница получила 2 года условно за злоупотребление полномочиями. Фото: Александр ГЛУЗ

В Перми за незаконное обналичивание 146 миллионов рублей бывшая сотрудница УФССП получила два года условно, с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года. Уголовное дело было возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

По информации СКР по Пермском краю, с февраля 2017 года по август 2018 года женщина сначала работала судебным приставом-исполнителем, а потом заместителем начальника. Она незаконно возбуждала исполнительные производства о несуществующей задолженности по заработной плате 106 коммерческих организаций перед физическими лицами. Преступления она совершала не одна, а вместе с коллегами.

- Всего участниками группы обналичено более 222 млн рублей, - сообщили в СКР по Пермскому краю.

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