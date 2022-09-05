Житель Пермского края убил мужчину и заживо сжег женщину

Гость убил хозяина дома и поджог дом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Березовском районе прошел суд над местным 34-летним жителем. Мужчину обвиняли в убийстве двоих человек и поджоге.

Преступление произошло в январе 2022 года. Преступник был в гостях у соседа, выпивал спиртное с ним и его сожительницей. Когда женщина уснула мужчины поссорились, гость схватил нож и много раз ударил им хозяина квартиры. Потом он облил бензином пол внутри дома, поджог его и сбежал. Женщина погибла в огне, дом полностью сгорел.

Следователи вычислили подозреваемого и задержали его.

- Приговором суда виновному назначено 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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