Подписание соглашения о сотрудничестве. Фото: Сергей МЕРШИН

Соглашение о сотрудничестве 5 сентября в Перми скрепили своими подписями президент БК «Парма» Сергей Богуславский и директор кинокомпании «Проспект Мира» Антон Богданов.

Свой новый баскетбольный сезон «Парма» откроет 18 октября в Перми совместным проектом с одной из известных молодых кинокомпаний в России. Совсем недавно «Проспект Мира» завершил съемки семейной комедии «Иван Семенов – школьный переполох» (0+). Ее режиссером выступил Антон Богданов – тот самый Антоха из легендарного телесериала «Реальные пацаны».

Съемки нового художественного фильма Антона Богданова проходили в Перми и Москве. В его основу легла повесть пермского писателя Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника».

В одном из сюжетов нового фильма герой юного актера Филата Новикова оказывается в компании игроков БК «Парма», которых он просит о помощи. Именно с этого момента и родилась идея нового проекта между баскетбольным клубом и кинокомпанией.

«Это знаковый для всей России проект, в котором объединились два известных бренда – баскетбольный «Парма» и кинематографический «Иван Семенов», созданный творческим коллективом кинокомпании «Проспект Мира». Ивана Семенова, пожалуй, знают очень многие на всей территории нашей страны. Очень здорово, что новый фильм появился благодаря известной детской книги пермского писателя. В нем есть кусочек о нашей «Парме», что даст возможность Пермскому краю «прогреметь» на территории всей России в мире спорта и кино. Мы вместе будем продвигать наш регион, делать его более узнаваемым», - заявил во время подаисания соглашения Сергей Богуславский.

По словам Антона Богданова, «Парма» очень быстро откликнулась на предложение об участии ее игроков в фильме. В фильме также есть ярый фанат пермского баскетбольного клуба - одна из главных героинь Гайка.

«Так еще в прошлом году родилась наша коллаборация и сотрудничество. Сегодня мы заключили очень важный для нас контракт. Я даже чувствую себя настоящим баскетболистом – мои 165 сантиметров для этого самое то. В Перми очень любят баскетбол еще со времен «Урал-Грейта», на каждый матч трибуны заполняются почти до отказа, поэтому наш выбор выглядит вполне логично. Мы решили, что баскетбол является очень хорошим инструментом для популяризации нашего фильма вместе с «Пармой». Плюс на матчи с ее участием, как правило, ходят семьями», - шутит Антон.

Совместный проект предполагает показ трейлеров на первой игре сезона «Пармы» в Перми 18 октября. На матч с краснодарским БК «Локомотив-Кубань» Антон Богданов приедет вместе с исполнителем роли Ивана Семенова – Романом Погореловым. Творческая группа расскажет о фильме, разыграет специальные призы среди зрителей. Кроме того, Антон Богданов появится в предматчевой студии в компании со спортивными экспертами.

«Сейчас мы уже на всех трейлерах, билбордах и постерах фильма поставили логотипы «Пармы». Это также один из форматов нашего сотрудничества. Вообще, я очень переживал, когда мы двигали даты премьеры нашего фильма, пришлось сопоставлять линейку с выходом других премьерных показов кинофильмов, выходящих на экраны страны. Очень рад, что удалось с нашим кинопрокатчиком «КАРО ФИЛЬМ» определиться с выходом «Ивана Семенова» практически в одно время с первым матчем «Пармы» в Перми», - подчеркнул Антон Богданов.

В свою очередь в пермском клубе считают, что за счет хорошего кино возрастет армия поклонников баскетбола и «Пармы».

Фильм «Иван Семенов – школьный переполох» выходит на экраны страны 13 октября. Его премьера должна состояться в Перми 28 сентября.

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