Мать контрактника из Прикамья пожаловалась на отсутствие сыну выплат

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В аппарат уполномоченного по правам человека в Прикамье Павла Микова обратилась жительница Березников. Ее сын служит по контракту, однако не получал денежных выплат за май и июнь, рассказала женщина.

Краевой омбудсмен и прокуратура Южного военного округа установили, что положенные выплаты за май и июнь действительно выплачены не были.

Командиру войсковой части вынесли представление с требованием устранить нарушения и выплатить деньги. Со слов обратившейся, вскоре после этого деньги были перечислены на счет сына.

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