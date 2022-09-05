В Перми на неделе откроются четыре пункта вакцинации

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на неделе появятся четыре пункта вакцинации. Об этом сообщает краевой Минздрав.

Пункт вакцинации на первом этаже ТРЦ «Планета» (Шоссе Космонавтов, 162Б) будет открыт с 6 по 9 сентября с 16:00 до 20:00 и в выходные - 10 и 11 сентября с 12:00 до 16:00.

В ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) пункт откроется 8 и 9 сентября с 15:00 до 19:00 и 10 сентября с 11:00 до 15:00.

С 7 по 11 сентября заработает пункт на первом этаже в ТРК «СПЕШИLOVE» (улица Спешилова, 114). Время работы - с 11:00 до 17:00.

8 сентября в Мотовилихе будет работать пункт вакцинации в ТЦ «Кит» (улица Крупской, 79А).

В наличии вакцина от COVID-19 и гриппа. А еще в ТРК «Семья» и ТЦ «Кит» можно вакцинироваться от пневмококковой инфекции. Сделать прививку без предварительной записи может любой житель края старше 18 лет.

Чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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