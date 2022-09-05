Пермский приют «Счастливый хвост» отметит день рождения

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10 и 11 сентября в Перми в культурном пространстве Часовой завод (улица Чернышевского, 28) приют «Счастливый хвост» отметит свой день рождения.

В программе двухдневного праздника – фестиваль уличного кино, выставка собак и кошек, ярмарка мастеров, мастер-классы от художников, лекции. А также фотовыставка и живая музыка.

На праздник придут не только люди, но и коты с собаками из других приютов-партнеров мероприятия. Некоторым из них повезет в этот день отправиться домой с новыми хозяевами, надеются в приюте.

Более подробно о событии - здесь.

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