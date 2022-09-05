В Перми на пожаре в расселенном доме погиб мужчина

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 4 сентября в результате пожара погиб человек. Подробностями трагедии делится пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании в расселенном доме по улице Мильчакова поступило спасателям в 19 часов по местному времени. К месту происшествия направили 14 человек личного состава и 4 единиц техники от МЧС России.

По прибытию на место было установлено, что горит мусор на втором этаже здания. Площадь горения составила 10 квадратов. Потушить огонь удалось за полчаса.

К сожалению, в огне погиб мужчина. Теперь устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

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