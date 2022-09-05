В Прикамье выявили 897 новых заражений ковидом

Фото: permkrai.ru

В Прикамье на 5 сентября – плюс 897 заражений коронавирусом. Об этом сообщает краевой оперштаб. Общее число инфицированныхв крае за два с половиной года пандемии достигло 396 007 человек.

Новых заболевших выявили в 14 территориях Пермского края.

Всего в регионе от последствий инфекции скончались 8 876 человек.

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