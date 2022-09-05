Новая категория на квитанции. Фото: Павел Шатров

Информация о присвоенной категории «С» размещается на обычном для всех клиентов компании «НОВОГОР-Прикамье» левом верхнем углу платежного документа.

«Категория «С» означает, что по данному лицевому счету задолженность взыскана через суд, имеется судебный приказ или исполнительный документ в связи с неоплатой. Такому потребителю следует незамедлительно оплатить задолженности во избежание арестов счетов и иных мероприятий, направленных на принудительное взыскание», - пояснили в ресурсоснабжающей компании.

По вопросам задолженности можно обратиться по адресам:

- г. Пермь, ул. Ленина, 63 (Центр единого обслуживания).

- г. Пермь, ул. Плановая, 3/4 (дополнительный офис);

- г. Пермь, ул. Автозаводская, 9а (дополнительный офис);

Справки можно получить по тел. 201–95–30.

Уточняющие вопросы можно задать через сайт www.novogor.perm.ru

Кстати, накануне мы сообщали о важных изменениях для жителей Перми, которые вступили в силу 1 сентября 2022 года. Наибольшее число нововведений для пермяков произошло в сфере образования, транспорте и ЖКХ, законодательной базе, защите прав потребителей. Мы собрали все изменения в одном материале.

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