Новая категория на квитанции.
Фото: Павел Шатров
Информация о присвоенной категории «С» размещается на обычном для всех клиентов компании «НОВОГОР-Прикамье» левом верхнем углу платежного документа.
«Категория «С» означает, что по данному лицевому счету задолженность взыскана через суд, имеется судебный приказ или исполнительный документ в связи с неоплатой. Такому потребителю следует незамедлительно оплатить задолженности во избежание арестов счетов и иных мероприятий, направленных на принудительное взыскание», - пояснили в ресурсоснабжающей компании.
По вопросам задолженности можно обратиться по адресам:
- г. Пермь, ул. Ленина, 63 (Центр единого обслуживания).
- г. Пермь, ул. Плановая, 3/4 (дополнительный офис);
- г. Пермь, ул. Автозаводская, 9а (дополнительный офис);
Справки можно получить по тел. 201–95–30.
Уточняющие вопросы можно задать через сайт www.novogor.perm.ru
Кстати, накануне мы сообщали о важных изменениях для жителей Перми, которые вступили в силу 1 сентября 2022 года. Наибольшее число нововведений для пермяков произошло в сфере образования, транспорте и ЖКХ, законодательной базе, защите прав потребителей. Мы собрали все изменения в одном материале.
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