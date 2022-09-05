С 17 сентября по 16 октября в Пермском цирке новое шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

С 17 сентября по 16 октября на манеже Пермского цирка Заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое грандиозное шоу «БУРЛЕСК» — настоящую жемчужину Российской государственной цирковой компании, созданную на основе номеров, покоривших Княжеский дом Монако!

Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год! Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Монте-Карло. Покорив сердца жителей и гостей столицы, коллектив отправился в большой всероссийский тур. Уже больше года новый проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. Пермский зритель хорошо знаком с творчеством Заслуженного артиста России Гии Эрадзе, знает, ждет и любит все программы «Королевского цирка», но в этом году публика увидит совершенно НОВОЕ грандиозное шоу!

На манеж выйдут яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк». Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная Русская кадриль и бесстрашные «Акробаты на встречных качелях», ловкие «Жонглеры на стрелах»; сказочный «Пегас»; страстное танго «Гимнастов на турниках»; «Бронзовые скульптуры»; «Нарцисс» в колесе Сираи еще много интересного будет поражать Пермскую публику. В финале шоу из-под купола цирка льет дождь, в струях воды воздушные гимнасты эффектного номера «Погружаясь в любовь» демонстрируют сложные трюки и вызывают бурные овации публики! Ярких и талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные: пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, носухи, лемуры вари и катта, кенгуру, дикобразы, гиббоны, страусы, зебры, медведи и другие представители животного мира!

Именно в этом шоу представлен грандиозный номер Групповая трансформация «Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гии Эрадзе со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже – «Яйца Фаберже», ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Этот номер покорил судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей Пермского цирка!

Рекордные трюки, филигранная дрессура, масштаб сложных технических декораций и современных спецэффектов, эксклюзивные костюмы от лучших дизайнеров, авторская музыка— все это и многое другое на манеже Пермского цирка с 17сентября!«Бурлеск» — это спектакль, который должен увидеть каждый!

Билеты: 7 (342) 260 -47-70 и https://www.circus-perm.ru/