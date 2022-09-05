Фото: МЧС Пермского края.

Большая часть пожаров в Пермском крае в прошедшие выходные дни, 3 и 4 сентября, произошла в частных домах, банях и приусадебных постройках

«В минувшую субботу, 3 сентября, на территории региона произошло всего 3 пожара, из которых два очага загорания зафиксировали в садовых домиках Чайковского и Лысьвенского городских округов. Еще один пожар был потушен в одном из гаражей в Добрянке. На следующий день, 4 сентября, пожарно-спасательные службы в 6 случаях из 12 выезжали на ликвидацию очагов загорания частных жилых домов, банях и вновь садовом доме. Мы призываем жителей региона неукоснительно соблюдать правила противопожарного режима. Пожар легче предупредить, чем устранить его последствия!», - говорят в МЧС Пермского края.

В число 12 очагов возгорания 4 сентября вошли: частные жилые дома - в Добрянском и Соликамском округах, Мотовилихинском районе Перми, в Соликамском городском округе; деревянный забор и садовый дом - в Пермском районе; бани - в Кишертском округе и Орджоникидзевском районе Перми; неэксплуатируемые строения - в Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми, Пермском районе; мусор - в Индустриальном районе Перми и Горнозаводском округе.

За два прошедших дня жертвой пожара стал один человек, еще четыре получили травмы различной степени тяжести. Погибший на пожаре был обнаружен после ликвидации последствий загорания вечером 4 сентября в расселенном доме в Перми на ул. Мильчакова. Причиной пожара стало горение мусора на втором этаже дома, его площадь составила 10 кв. метров.

«Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», - пояснили в пресс-службе краевого МЧС.

За прошедшие сутки, 3 и 4 сентября, новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировали.

По информации МЧС Пермского края, с 5 по 9 сентября 2022 года в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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