В Прикамье количество вакансий за месяц выросло на 5%

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае количество свободных вакансий за август выросло почти на 5% - на 4,6%. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Отмечается, что в регионе наиболее сильный прирост количества вакансий показали сферы «науки и образования» (+30,1%), «искусства, масс-медиа» (+13,8%). Следом идут «инсталляция и сервис» (+8,7%), «закупки» (+8%) и «рабочий персонал» (+7,6%).

Однако по ряду направлениях число предложений о трудоустройстве снизилось. Это «туризм, гостиницы, рестораны» (-5,4%), «домашний персонал» (-5,5%) и «госслужба, НКО» (-11,1%).

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