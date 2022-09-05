УДС «Молот» теперь управляет спорткомплекс «Олимпия»

Арена УДС "Молот" во время баскетбола.
Пермский УДС «Молот» передали в управление СК «Олимпия». Подробности сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Для управления «Молотом» Корпорация развития Прикамья учредила ООО «Молот». Управляющей компанией ООО «Молот» является СК «Олимпия».
«Наша задача – построить такую систему взаимодействия со спортивными организациями, которая позволит увеличить доходность объекта, сохранив при этом спортивную составляющую», - цитирует издание главу КРПК Алексея Буракова.
Напомним, что в конце 2021 года власти Прикамья выкупили УДС «Молот» за 284,3 млн руб. у «Мотовилихинских заводов».
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