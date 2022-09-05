Пермяк за завтраком лишился двухсот тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

Пермяк проявил беспечность и лишился имущества. Историей делится пресс-служба краевого ГУ МВД России.

В дежурную часть Нытвенского районного отдела полиции обратился 33-летний мужчина. Он заявил, что у него пропала ценная сумка. И рассказал, что после завтрака в одном из придорожных кафе случайно забыл свою сумку, в которой были документы и деньги – свыше 200 тыс. руб.

Полицейские установили, что преступление совершил 69-летний дальнобойщик из Екатеринбурга. Документы потерпевшего он оставил в одном из магазинов края, а деньги оставил себе.

При этом мужчина утверждает: кражу он не планировал, а забытое имущество хотел передать владельцу. Однако доказательством вины подозреваемого стали камеры видеонаблюдения, расположенные в кафе, которые зафиксировали момент хищения.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование.

Полицейские призывают жителей Прикамья к бдительности! Не забывайте и не оставляйте свои личные вещи без присмотра, когда находитесь в кафе, магазинах, спортзалах и других общественных местах. Помните, что сохранность личного имущества в первую очередь зависит от вас самих.

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