В Прикамье пройдет забег на трамплин Top of the hill

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае 11 сентября пройдет забег на трамплин Top of the hill. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Забег пройдет на территории комплекса «Снежинка» в Чайковском. Участники преодолят трамплин высотой в 400 метров, уклон – 35 градусов.

Зарегистрироваться на соревнование могут как любители, так и профессионалы. На сегодня заявки на участие подали представители 23 регионов РФ.

Подробнее о забеге – читайте здесь.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru