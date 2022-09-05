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Спорт5 сентября 2022 5:35

В Прикамье пройдет забег на трамплин Top of the hill

Мероприятие состоится 11 сентября
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае 11 сентября пройдет забег на трамплин Top of the hill. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Забег пройдет на территории комплекса «Снежинка» в Чайковском. Участники преодолят трамплин высотой в 400 метров, уклон – 35 градусов.

Зарегистрироваться на соревнование могут как любители, так и профессионалы. На сегодня заявки на участие подали представители 23 регионов РФ.

Подробнее о забеге – читайте здесь.

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