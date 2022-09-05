В Прикамье пройдет забег на трамплин Top of the hill

Фото: permkrai.ru
В Пермском крае 11 сентября пройдет забег на трамплин Top of the hill. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Забег пройдет на территории комплекса «Снежинка» в Чайковском. Участники преодолят трамплин высотой в 400 метров, уклон – 35 градусов.
Зарегистрироваться на соревнование могут как любители, так и профессионалы. На сегодня заявки на участие подали представители 23 регионов РФ.
Подробнее о забеге – читайте здесь.
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