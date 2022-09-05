МЧС предупреждает жителей Прикамья о ночных заморозках

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Фото: Юлия Лоза
Краевое МЧС выпустило предупреждение о ночных заморозках в Прикамье. Так, с 5 по 7 сентября в регионе ожидаются ночные похолодания до -2 градусов.
Напомним, этой ночью в Прикамье температура воздуха почти преодолела отметку ниже нуля. Минимумы из-за ясной и безветренной погоде зафиксировали в Кунгуре и в Губахе. По прогнозам синоптиков, заморозки не исключены в течение всей недели.
Параллельно на юге края сохранится пожарная опасность 4 класса горимости.
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