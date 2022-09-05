В Перми снесут площадку для вождения в Камской долине

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Администрация Ленинского района решила снести самовольную постройку по улице Спешилова, 100. Документ появился на сайте администрации. По этому адресу располагается площадка для вождения и мотошкола «Мотоенот».

Это распоряжение уже подписал и. о. главы администрации Ленинского района Александр Русанов. Ликвидировать объект необходимо до 1 апреля 2023 года.

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